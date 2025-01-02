Manavgat\'ta Kaçak Tütün ve Eşya Operasyonu

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ürünü ve gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gümrük kaçağı ürün satan iş yerlerine yönelik talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu tespit etti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iş yerine düzenlenen baskın sırasında yapılan aramada 170 paket kaçak sigara, 70 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 140 elektronik sigara, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 250 gramlık paketlerde 80 kıyılmış kaçak tütün ile 585 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak ürün ve eşyalarla ilgili yakalanan şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,