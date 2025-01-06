Manavgat'ta Kaçak Tütün ve Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ürünü ve gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gümrük kaçağı ürün satan iş yerlerine yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri bir iş yerinde kaçak tütün mamulü ve kaçak ürün bulunduğunu tespit etti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iş yerine düzenlenen baskın sırasında yapılan aramada 145 paket kaçak sigara, 40 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 90 elektronik sigara, 250 gramlık paketlerde 50 kıyılmış kaçak tütün, 635 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak ürün ve eşyalarla ilgili yakalanan şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT,