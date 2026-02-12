Manavgat'ta Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak yolu üzerinde meydana geldi. A.R. idaresindeki 06 FOB 124 plakalı kamyon ile arkadan gelen Mısır uyruklu M.A. yönetimindeki 70 ABT 554 plakalı muz yüklü kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Baş ve yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, diğer kamyonun şoförü A.R.'yi ifadesi için Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürdü.