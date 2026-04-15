Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten İlçedeki Siyasi Partilere Ziyaret

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, kent yönetiminde katılımcı anlayışı güçlendirmek amacıyla ilçedeki siyasi partileri ziyaret etti.

Başkan Vekili Çiçek'in ilçedeki siyasi partilerle bir araya geldiği buluşmalarda, Manavgat'ın mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hedefleri ele alındı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin ilçe başkanlarını ziyaret eden Çiçek, "Farklı bakış açılarını ortak bir zeminde buluşturmanın, Manavgat'ımızın yarınlarını birlikte inşa etmenin en önemli gücümüz olduğuna inanıyor; yapıcı diyalog ve iş birliği anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.