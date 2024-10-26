Manavgat\'ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Yasin Ç. (42) yönetimindeki 41 AG 811 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı, kenardaki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Yasin Ç. ve 5 yaşındaki oğlu M.T.Ç. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalesi Manavgat'ta yapılan M.T.Ç. ise Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.