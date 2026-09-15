Manavgat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı, 1 kişi yaralandı

Manavgat\'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı, 1 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, kafenin önündeki masa ve banklara çarptı. Kazada masada oturanlardan Olcay E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç kafenin önündeki masa ve banklara çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin B.'nin kontrolünü kaybettiği 07 BZH 930 plakalı hafif ticari araç kaldırımı aşıp, bir kafenin önündeki masa ve banklara çarptı. Kaza sırasında masada oturan 1'i kadın 2 kişi ise son anda aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Kazada masada oturanlardan Olcay E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olcay E. gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ve kafenin önündeki masalara çarptığı anlar yer aldı. Aracın hızla üzerlerine geldiğini gören 2 kişinin ise yerlerinden fırlayıp, kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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