Manavgat\'ta Kültürel Dayanışma Kahvaltısı

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(ANTALYA) - Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi'nin Tanışma ve Dayanışma Kahvaltı Programı'na katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Kültürel zenginliğimizi korumak ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak adına toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Cemevi'nde düzenlenen Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi'nin Tanışma ve Dayanışma Kahvaltı Programı'na katıldı. Program, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kültürel dayanışmayı pekiştirmek ve toplumsal barışı güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Başkan Kara'nın yanı sıra, çok sayıda dernek üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar da kahvaltı programına katıldı.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Kültürel zenginliğimizi korumak ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak adına toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Manavgat'ımız barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün temel alındığı bu birliktelik ile çok daha güzel, çok daha zengin" dedi

Başkan Kara, Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş'a, dernek üyelerine ve toplumsal barışa katkı sunan tüm kişilere misafirperverlikleri için teşekkür etti. Başkan Kara, "Başta Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sinan Aktaş olmak üzere, Alevi kültürüne katkı sunan, sevgi ve hoşgörüyü esas alarak toplumsal barışa hizmet eden tüm dostlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.