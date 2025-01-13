Manavgat'ta Kültürel Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Kültürel Dayanışma Kahvaltısı

Manavgat\'ta Kültürel Dayanışma Kahvaltısı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Alevi Kültür Dernekleri'nin düzenlediği Tanışma ve Dayanışma Kahvaltısı'na katıldı. Başkan Kara, kültürel zenginliklerin korunarak gelecek nesillere taşınması gerektiğini ifade etti.

13.01.2025 15:10  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi'nin Tanışma ve Dayanışma Kahvaltı Programı'na katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Kültürel zenginliğimizi korumak ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak adına toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Cemevi'nde düzenlenen Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi'nin Tanışma ve Dayanışma Kahvaltı Programı'na katıldı. Program, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kültürel dayanışmayı pekiştirmek ve toplumsal barışı güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Başkan Kara'nın yanı sıra, çok sayıda dernek üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar da kahvaltı programına katıldı.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Kültürel zenginliğimizi korumak ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak adına toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Manavgat'ımız barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün temel alındığı bu birliktelik ile çok daha güzel, çok daha zengin" dedi

Başkan Kara, Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş'a, dernek üyelerine ve toplumsal barışa katkı sunan tüm kişilere misafirperverlikleri için teşekkür etti. Başkan Kara, "Başta Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sinan Aktaş olmak üzere, Alevi kültürüne katkı sunan, sevgi ve hoşgörüyü esas alarak toplumsal barışa hizmet eden tüm dostlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Etkinlikler, Manavgat, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Kültürel Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:37:06. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kültürel Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.