Manavgat Bahçelievler'de Binlerce Vatandaş  İftar Sofrasında Buluştu

(ANTALYA) – Manavgat Belediyesi, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu ilçenin geneline yaymak amacıyla düzenlediği mahalle iftarlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı Yeri'nde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi'nin gelenekselleşen mahalle iftarları kapsamında son durak Bahçelievler Mahallesi oldu. Geniş katılımla gerçekleşen iftar programına, Manavgat Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanvekili Mehmet Çiçek, vatandaşlarla sohbet etti

İftar saati öncesinde alana gelen Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ramazan ayının toplumsal dayanışma için önemine değinen Çiçek, bu sofraların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Manavgat Belediyesi yetkilileri, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurulacak iftar sofralarıyla vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.