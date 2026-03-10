Manavgat Bahçelievler'de Binlerce Vatandaş  İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Bahçelievler'de Binlerce Vatandaş  İftar Sofrasında Buluştu

10.03.2026 09:22  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi, ramazan ayının bereketini yaymak için Bahçelievler Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu. Büyük katılımla gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek de katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

(ANTALYA) – Manavgat Belediyesi, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu ilçenin geneline yaymak amacıyla düzenlediği mahalle iftarlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı Yeri'nde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi'nin gelenekselleşen mahalle iftarları kapsamında son durak Bahçelievler Mahallesi oldu. Geniş katılımla gerçekleşen iftar programına, Manavgat Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanvekili Mehmet Çiçek, vatandaşlarla sohbet etti

İftar saati öncesinde alana gelen Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ramazan ayının toplumsal dayanışma için önemine değinen Çiçek, bu sofraların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Manavgat Belediyesi yetkilileri, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurulacak iftar sofralarıyla vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Bahçelievler Mahallesi, Yerel Haberler, Mehmet Çiçek, Bahçelievler, Manavgat, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Bahçelievler'de Binlerce Vatandaş  İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:43:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Manavgat Bahçelievler'de Binlerce Vatandaş  İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.