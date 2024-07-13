Manavgat'ta MİT Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta MİT Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Manavgat\'ta MİT Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Mehmet Emin B. ve ona yardım eden 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Mehmet Emin B.'nin cezaevi firarisi olduğu ve çeşitli suçlardan 66 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise değerli eşyalar, para, silahlar ve cep telefonları ele geçirildi.

13.07.2024 13:56
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran Mehmet Emin B. (47) ve ona yardım eden 2 şüpheliyi, jandarma yakaladı. Mehmet Emin B.'nin çeşitli suçlardan 66 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Manavgat'ta bir kişinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı ihbarıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada Taşağıl Mahallesi'nde Mehmet Emin B.'nin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ve vatandaşların sorunlarını çözmek vaadiyle para aldığı belirlendi. Taşağıl Mahallesi'nden 2 kişinin de şüpheliye yardım ettiği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekibi şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Mehmet Emin B., kaçmaya çalıştı. Takip sonucunda şüpheli yakalandı. Şüpheliye yardım eden biri 14 yaşında suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde, araç ve üzerlerindeki aramada 3,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası, 1880 euro, 295 ABD doları, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Mehmet Emin B.'nin GBT incelemesinden çeşitli suçlardan 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bölgede 12 ayrı ev, iş yeri ve oto hırsızlığını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta MİT Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta MİT Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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