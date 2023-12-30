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Manavgat'ta otomobil midibüsle çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil midibüsle çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otel personelini taşıyan midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karaköse (18) ile yanındaki Oğuzhan Bal (18) hayatını kaybetti. Midibüsteki 14 kişi ise yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Kızılot kavşağında meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manavgat\'ta otomobil midibüsle çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı
30.12.2023 - 13:50,
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otel personelini taşıyan midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karaköse (18) ile yanındaki Oğuzhan Bal (18) hayatını kaybetti. Midibüsteki 14 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Kızılot kavşağında meydana geldi. Manavgat'tan Alanya yönüne giden Hüseyin Karaköse'nin kullandığı 07 E 6207 plakalı otomobil ile Hasan Ünal'ın kullandığı 07 J 7443 plakalı otel personelinin taşındığı midibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Karaköse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yanındaki Oğuzhan Bal ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Kazada servis midibüsündeki 14 otel çalışanı ise hafif yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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