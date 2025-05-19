Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşerek ağır yaralanan otel personeli, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisindeki otele malzeme götüren kamyonetin arka kapağının açılması sonucu asfalt zemine düşerek ağır yaralanan Orhan Yıldırım (34), ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılmıştı.
Beyin kanaması geçiren Yıldırım, tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Otel Personeli Kamyonetten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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