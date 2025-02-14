Antalya'nın Manavgat ilçesinde palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Eski Hisar Mahallesi D-400 kara yolunda B.C.F. idaresindeki 07 ADP 850 plakalı otomobil, çevreyolu köprüsü yakınlarında savrularak orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan yaralı çıkarılan B.C. F. ile yanında bulunan D.T. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan B.C. F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Otomobil Palmiye Ağaçlarına Çarptı - Son Dakika
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