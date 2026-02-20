Manavgat Belediyesi İlk İftar Sofrasını Atatürk Kültür Merkezi'nde Kurdu

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, ramazan ayının ilk iftar programını Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda birlik bereberlik mesajları verildi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayının ilk iftar sofrasını Atatürk Kültür Merkezi'nde kurdu. Programa; Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve eşi Hatice Çiçek, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Taş, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İftarın ardından düzenlenen etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gösterileri ile çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Çocuklar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Birlik ve dayanışma ruhunun daha fazla pekiştiği bu mübarek ayı hemşehrilerimizle birlikte karşılamaktan, kalabalık sofralarda buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Manavgat'ta birlik ve beraberliğimizi büyütmeye, ramazanın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar çadırları kurarak vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi.