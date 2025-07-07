Manavgat'ta Rüşvet İddiaları İle Operasyon - Son Dakika
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Manavgat'ta Rüşvet İddiaları İle Operasyon

07.07.2025 14:41
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Zafer Süral, Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları sonrası WhatsApp grubunda açıklama yaptı.

MANAVGAT Belediyesi tarafından kendisinden rüşvet istenildiğini iddia ederek şikayetçi olan oteller zinciri sahibi Zafer Süral, düzenlenen operasyonun ardından üyesi olduğu turizmciler derneğinin WhatsApp grubunda mektup yayımladı. Süral, "Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara önderliğinde ve yeğeni H.C.G.'nin koordinasyonundaki ekip tarafından istenenler rüşvet değil artık haraca dönmüştü. Yaptığımız her işten, gereken her belgeden, belediyeden bitecek önemli ya da önemsiz her işten, iş verdiğimiz tüm taşeronlardan inanılmaz rakamlarda para ve komisyon istenmeye başlamıştı" dedi.

Şikayetler üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta cuma günü Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil hakkında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, turizmci iş insanı ve Manavgat Side Turizm Yatırımcıları Birliği Derneği (MASTOB) Yönetim Kurulu üyesi Zafer Süral, dernek yöneticileri ve üyelerinin olduğu WhatsApp grubunda, yaşananlarla ilgili mektup yayımladı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasında şikayetçiler arasında yer alan Zafer Süral, ilçede yeni bir otel projesine başladığını, geçen ekim ayında belediyeye yeni otel ve lojman projesini verdiğini, kendisini şoka uğratan durumlar gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Rüşvet ile haraç arasında şu fark vardır. Rüşvet verildiğinde hem alan hem veren çıkar elde eder. Fakat haraçta ise sadece alan çıkar elde eder, veren taraf gönülsüzdür, alan taraf zorla almıştır. Başkan Niyazi Nefi Kara önderliğinde ve yeğeni H.C.G.'nin koordinasyonundaki ekip tarafından istenenler rüşvet değil artık haraca dönmüştü. Yaptığımız her işten, gereken her belgeden, belediyeden bitecek önemli ya da önemsiz her işten, iş verdiğimiz tüm taşeronlardan inanılmaz rakamlarda para ve komisyon istenmeye başlamıştı."

Mesajında belediye yetkililerinin aylarca kendilerinden rüşvet aldığını ileri süren turizmci Zafer Süral, "Aylar geçtikçe aldıkları rüşvetle doyup sakinleşeceklerini sandıkça onlar daha da azdı ve gitgide artık sadece işi olan değil eskiden yapılmış otellere bile musallat olmaya başlamışlardı. Otelimize 250 milyon TL ceza yazdılar. Bizlerin düştüğü durumu herkese örnek gösterdiler. 'Bakın bizle iyi olmayanın durumu bu olur' diye" ifadelerini kullandı.

-ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Rüşvet İddiaları İle Operasyon - Son Dakika

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