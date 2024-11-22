Manavgat'ta Sel Felaketi: 5 Yıldızlı Otel Su Bastı - Son Dakika
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Manavgat'ta Sel Felaketi: 5 Yıldızlı Otel Su Bastı

Manavgat\'ta Sel Felaketi: 5 Yıldızlı Otel Su Bastı

Manavgat'ta yaşanan sağanak yağışlar sonucu Şarlavuk Deresi taştı ve bir 5 yıldızlı otelin zemin katını su bastı. 500 tatilci güvenli bölgelere tahliye edilirken, evlerde de su baskınları meydana geldi. AFAD ve belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yürütüyor.

22.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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5 YILDIZLI OTELİ SU BASTI

Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle Şarlavuk Deresi'nde taşkın oluştu. Saat 09.00 sıralarında dereden taşan su 5 yıldızlı otelin zemin katına doldu. Otelin havuz ve zemin katı su altında kaldı. Otelde konaklayan 500 tatilci ilçedeki diğer otellere götürüldü. Manavgat Belediyesi ile AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı otelde su tahliye çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışması yapılacak otelin, yaklaşık 10 gün sonra yeniden hizmete açılması bekleniyor.

EVİ SU BASTI

Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçesini su bastı. Evi ve bahçesi suyla dolan İbrahim Kozak (75) ve Ayşe Kozak (72) çifti çocuklarına haber verdi. Çift, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su bulunan evin içinden çocukları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de su tahliye çalışması yaptı.

SIRTINDA TAŞIDI

Aynı mahallede tek katlı evde oturan Yalçın Bodur'un (86) bahçesini ve evini su bastı. Bodur'un çocuklarına haber vermesi üzerine yaklaşık 1 metre su dolan eve kurtarma ekibi sevk edildi. MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken Bodur'a ulaşıp, onu evden çıkardı. AFAD ekibinden bir kurtarma personeli Bodur'u sırtında taşıyıp su dolu bahçe ve caddeden geçerek sağlık ekibinin yanına götürdü. Sağlık ekibi Yalçın Bodur'un muayenesini gerçekleştirdi. Belediye ekibinin evde ve sokakta su tahliye çalışması sürüyor.

Ömer KARÇA/MANAVGAT- Namık Kemal KILINÇ (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Sel Felaketi: 5 Yıldızlı Otel Su Bastı - Son Dakika

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