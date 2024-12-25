Manavgat'ta Sel Felaketi İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta Sel Felaketi İçin Toplantı Düzenlendi

Manavgat\'ta Sel Felaketi İçin Toplantı Düzenlendi

Manavgat'ta meydana gelen sel felaketi sonrası 'Afet Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

25.12.2024 23:46
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Kuvvetli yağışın su baskınlarına neden olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Afet Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yaşanan sel felaketi ve su baskınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Acil durumlarda yapılması, alınması gereken önlemler ve altyapı sorunları ele alındı.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, yaptığı konuşmada, 21 Aralık'ta 13.00 ile 16.00 saatleri arasında metrekareye 106 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu aktaran Çokal, şunları kaydetti:

"AFAD ve sosyal yardımlaşma ekiplerimiz tek tek evlere girip, bize gelen ihbarları değerlendiriyorlar. Defterdarlık başkanlığından aldığımız bilgilere göre, hasar tespit çalışması tamamlanan 82 iş yerinin 59'unda, 222 konutun da 109'unda hasar tespit edildi. Sosyal yardımlaşmadan afetten zarar gören vatandaşlarımıza belli bir miktar para yatırdık. Daha sonra defterdarlığımız bünyesinde yapılan tespitler sonucunda hem AFAD hem de defterdarlık tarafından vatandaşlarımızın hesaplarına can suyu olabilecek tekrar para yardımı yapılacak."

"Bir milletvekili maaşımı sosyal yardımlaşmaya bağışlamak istiyorum"

Afetten zarar gören vatandaşlara destek için iş insanlarına ve turizmcilerine çağrıda bulunan Çokal, "Bölgenin bir milletvekili olarak afetten zarar gören vatandaşlarımıza bir milletvekili maaşımı sosyal yardımlaşmaya bağışlamak istiyorum." dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da ilçede üç gündür devam eden yoğun yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını, şehir içerisine yoğun su girişi olduğunu söyledi.

Tüm kurumların ilçede çalışma yürüttüğünü belirten Kara, "Boğaz Oteli'nin 30'un üzerinde yatak kapasitesi vardı, tamamı şu anda dolu. Vatandaşlarımızı misafir ediyoruz." dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise iş dünyasının üzerine düşe görevi yapacağını ifade etti.

Toplantıya, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Kaymakam Adil Karataş, AK Parti İlçe Başkanı Niyazi Ünal, muhtarlar, il ve ilçe kurum müdürleri, AFAD, karayolları ve DSİ ekipleri de katıldı.

Kaynak: AA

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