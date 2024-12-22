Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Manavgat\'ta Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonucunda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri zarar gören evlerdeki eşyaları boşaltırken, temizlik çalışmaları da sürdürülüyor.

22.12.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Zarar gören evlerdeki eşyalar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından boşaltıldı, belediye ve AFAD gönülleri temizlik çalışması yaptı.

Manavgat ilçesinde dün saat 13.00'te başlayıp, 18.00'e kadar etkili olan, metrekareye 106 metreküp yağışın düştüğü yağmurda su baskınları yaşandı, birçok mahallede ev ve iş yerleri zarar gördü. 2 kişinin yaralandığı su baskınlarında evleri zarar görenler, geceyi ilçedeki otellerde misafir olarak geçirdi.

Su baskınları sonrası ilçede sabah erken saatlerde temizlik çalışması başlatıldı. Su baskınlarından en büyük zararı gören Side Mahallesi'nde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evlerdeki eşyalar dışarı çıkartıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, baskın yaşanan evlerdeki suyu vidanjörle çekerken, AFAD gönüllüleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve maliye ekipleri, zarar gören vatandaşların zararının tazmini için inceleme başlattı.

Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter, mahallede zararın giderilmesi için çalışmaların başladığını kaydederek, "Jandarma ve AFAD tarafından mahallemizde temizlik çalışması yapılıyor. Mahallemizde 40'a yakın ev selden zarar gördü. 300 kişi etkilendi" dedi.

Evini su basan mahalleli Abdurrahman Güzel, her 10 yılda 1 su baskını yaşandığını anlatarak, "Biz bunu 2015 yılında da yaşadık. Bizim sıkıntımız altyapı, dereler. Bunlar yapılmadığı sürece burası yine aynı olacak. Her 9-10 senede bu tekrarlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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