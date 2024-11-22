Manavgat'ta Sel Suları Okulu Vurdu: İstinat Duvarı Yıkıldı

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Sel suları istinat duvarını yıktı, ilköğretim okulu sele teslim oldu

Bahçede bulunan öğretmenlerin araçlarının sular altında kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde drenajın tıkanması nedeniyle taşan sel suları ilköğretim okulunun istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. İstinat duvarı Anaokulu arkasında bulunan oyun gruplarının üzerine yıkılarak okul bahçesindeki asfaltı sökerken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Okul idarecileri, havanın kötü olması nedeniyle okula sadece 2 öğrencinin geldiğini, bu öğrencilerin de yağmur başlamadan evlerine gönderildiğini dile getirdi.

Manavgat'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, en fazla Dolbazlar Mahallesinde kendisini hissettirdi. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları, drenajın üzerini yaprak ve dalların kapatması nedeniyle Dolbazlar İlköğretim Okulu bahçesinin istinat duvarını yıkarak okul bahçesini adeta nehre çevirdi. Sel suları okul bahçesinde bulunan öğretmenlerin araçlarının sular altında kalmasına neden olurken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bahçeyi kaplayan sel suları ve şiddetli yağmur altında bazı görevlilerin daha fazla zarar görmemesi için araçlarının yerini değiştirmeleri sırasında yaşadığı zorluklar ve sel suları cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olayların yaşanması sırasında okulda öğrenci bulunmamasının sevindirici olduğunu belirten bir yetkili "velilerimiz yapılan uyarılar nedeniyle bugün çocuklarını okula göndermedi. Okula gelen 2 çocuğu da biz evlerine gönderdik. Okulda çocuklar olmadığı için okulun ana kapısı açıktı. Bu sayede sel suları okul bahçesine fazla zarar vermeden yolu aşıp karşıdaki boş araziye döküldü" dedi.

Yaşanan sel felaketinin ardından mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleri okul müdürü ve öğretmenlerin yardımına koşarken olay yerine gelen zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ve iş makineleri okula gelerek çalışma yaptı. Manavgat Belediye Başkan vekili Mehmet Çevik ve Başkan Yardımcıları okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan vekili Çevik, belediye olarak gerekeni hemen yapacaklarını dile getirdi.