Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Okula Zarar Verdi - Son Dakika
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Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Okula Zarar Verdi

Manavgat\'ta Şiddetli Fırtına Okula Zarar Verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve rüzgar, Sülek İlkokulu'nda ağaçları kökünden sökerken okulun kafeteryasını ve çatısını da tahrip etti. Yüksek gerilim hatlarının kopması sonucu birçok mahallede zararlar oluştu.

24.11.2024 18:47
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Şiddetli fırtına ve rüzgar ağaçları yıktı, okula zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtına ve rüzgar, Sülek İlkokulu bahçesindeki çam ağaçlarını kökünden sökerken, okulun kafeteryasını ve çatısından kiremitleri uçurdu. Fırtınanın yıktığı ağaçların üzerine düşmesi sonucu yüksek gerilim hatları koparken, kopan bir hattın yol kenarındaki evin duvarını siyaha çevirdiği gözlendi.

Gece 04.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından AEDAŞ ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin alarma geçtiğini belirten muhtar Ercan Mutlu, "Manavgat genelinde bu gece etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar bir çok mahallede zarara yol açtı. Seralarda oluşan zararların yanında Sülek Mahallesi'nde okul bahçesinde çok sayıda çam ağacı kökünden söküldü. Sökülen ağaçlar okulun istinat duvarına zarar verirken, üzerine düştüğü yüksek gerilim hattının kopmasına neden oldu. Fırtına ayrıca bu yıl eğitim-öğretime açılan Sülek İlkokulu'nun bahçesinde bulunan kafeteryayı bulunduğu yerden söküp parçalara ayırdı. Okulun çatısından düşen kiremitler jeneratör ve klima motorlarına büyük ölçüde zarar verdi" dedi.

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, gece 04.00-04.30 sıralarında fırtınanın şiddetini artırdığını belirterek "Okul bahçesindeki ağaçlar büyük bir gürültü ile yıkılırken yüksek gerilim hattına düşerek kopmasına neden oldu. Sabah günün ışımasıyla Manavgat Belediyesi, AEDAŞ ve Kaymakamlık ekipleri gelerek çalışmalara başladı. Ben köyüm adına tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Kablolar koptuğu için bir süre elektriksiz kalacağız. Allah bundan büyüğünden korusun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Okula Zarar Verdi - Son Dakika

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