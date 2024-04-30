Manavgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat\'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüksek faizle borç verdiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

30.04.2024 12:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Manavgat, Antalya, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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