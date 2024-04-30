Manavgat\'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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