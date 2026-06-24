Manavgat'ta Terör Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Terör Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı

24.06.2026 18:16
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Manavgat'ta sosyal medyada terör propagandası yapan iki şüpheli, jandarma operasyonuyla tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya platformundaki canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yüz tanıma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları yer tespit edildi.

Ulualan Mahallesi'ndeki lojmana düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. ve Y.C.G. hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Terör Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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