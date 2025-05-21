Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem B. idaresindeki 07 B 9775 plakalı otomobil, Manavgat- Sırtköy yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Adem B. ile araçta bulunan Necla B. ve Fikriye B, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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