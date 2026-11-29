Manavgat'ta trafoda çıkan yangında yaklaşık 80 metrekare alandaki ekipman zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ın Dikmen Mahallesi'nde elektrik trafosunda çıkan yangına itfaiye, polis ve Akdeniz Elektrik saha ekipleri müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında yaklaşık 80 metrekare alandaki ekipmanlar zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikmen Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Akdeniz Elektrik saha ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 80 metrekare alandaki ekipmanlar zarar gördü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?