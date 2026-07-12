Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Cevizler Mahallesi'nde Bayram Avcı'nın kullandığı 07 L 6956 plakalı traktör, geri manevra sırasında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Traktörün altında kalan Avcı'yı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?