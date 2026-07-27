Manavgat'ta Uçurumdan Düşen Kamyonette 5 Ölüm - Son Dakika
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Manavgat'ta Uçurumdan Düşen Kamyonette 5 Ölüm

Manavgat\'ta Uçurumdan Düşen Kamyonette 5 Ölüm
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Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonette aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Konya'da toprağa verildi. Ailenin Serik ilçesine tatile gittikleri öğrenilirken, kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan'ın yanı sıra kamyonetteki Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve Metehan Uğurlu'nun (4) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Erol Arslan ile eşi Hatice Arslan, kızları Ayla, İlayda, Ebrar ve torunları Metehan Uğurlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Konya'ya getirildi. 5 kişinin cenazesi, Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ailenin Serik ilçesine tatile gittiği öğrenilirken, kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Uçurumdan Düşen Kamyonette 5 Ölüm - Son Dakika

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