Manavgat'ta Yaz Sezonu Öncesi Ulaşım ve Güvenlik Toplantısı

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek başkanlığında, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki turistik bölgelerde yaşanması beklenen hareketliliğe yönelik ulaşım ve güvenlik konularının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Manavgat'ta ulaşım ve güvenlik konularının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya kolluk kuvvetleri temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, yaz sezonunda ilçe genelinde artması öngörülen yoğunluğun düzenli şekilde yönetilmesi, vatandaşlar ile yerli ve yabancı misafirlerin huzur ve güven içinde bir sezon geçirmesi için alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat'ın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ilçede sezonun sorunsuz geçirilmesi adına tüm kurumlarla eşgüdüm içinde hareket etmeyi önemsediklerini ifade etti.