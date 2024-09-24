Manavgat'ta Yeni Kreş Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Yeni Kreş Projesi İçin Protokol İmzalandı

Manavgat\'ta Yeni Kreş Projesi İçin Protokol İmzalandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hayırsever Osman Nuri Bakırcı ile birlikte bölgede 400 metrekarelik alana kreş inşaatı için protokol imzaladı. Proje, çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor ve tamamlandığında belediyeye devredilecek.

24.09.2024 11:48  Güncelleme: 12:08
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hayırsever Osman Nuri ile Bakırcı Kızılot Kreşi inşaatı için protokol imzaladı. Başkan Kara, " Eğitim, her çocuğun hakkıdır ve biz de bu hakka erişimi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Kızılot Mahallesi'nde bulunan ve Belediye adına kayıtlı arsaya, hayırsever Osman Nuri Bakırcı tarafından toplamda 400 metrekarelik alanda kreş yapılacak. İnşaat projesi, hayırsever tarafından hazırlanacak ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasının ardından kreş, Belediye'ye teslim edilecek.

Eğitime katkıda bulunacak

Kızılot Kreşi, bölgedeki çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor. Osman Nuri Bakırcı, "Eğitim, geleceğimizin temeli. Bu projeyle çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için bir adım atıyoruz. Manavgat'ta yaşayan çocukların iyi bir eğitim alması, hepimizin ortak hedefi olmalı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise "Bu tür projeler, toplumsal gelişim için büyük bir öneme sahip. Kreşimiz, çocuklarımıza güvenli bir eğitim ortamı sunarak, onların gelişimlerine katkıda bulunacak, sosyal becerilerini artıracak ve oyun dolu bir dünyada öğrenmelerine olanak tanıyacak. Eğitim, her çocuğun hakkıdır ve biz de bu hakka erişimi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı projeye katkı sunan Sayın Osman Nuri Bakırcı'ya yürekten teşekkür ediyorum. Manavgat Belediyesi olarak, çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu kreşin, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte daha nice projelere imza atacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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