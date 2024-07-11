Manavgatlı Sporcu Deniz Bekiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
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Manavgatlı Sporcu Deniz Bekiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Manavgatlı sporcu Deniz Bekiz, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Başarıyla Milli Takım'a seçilen Bekiz, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

11.07.2024 15:18
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(ANTALYA) - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birincilik elde eden Manavgatlı sporcu Deniz Bekiz, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti.

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Manavgatlı sporcu Deniz Bekiz, 42 kilo sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu. 62 ilden 444 erkek ve 246 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada, erkeklerde 16, kadınlarda 13 sıklette madalya dağıtıldı. Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Milli Takım'a seçilen Deniz Bekiz, 1 ile 11 Ağustos 2024  tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyon sporcu ve antrenörünü makamında ağırlayan Başkan Kara, Bekiz'in başarısıyla Manavgat'ı gururlandırdığını söyledi. Başkan Kara, "Seçim sürecimizde Manavgat'tan dünyaca ünlü sporcular çıkarma düşüncemizi ifade etmiştik. Manavgat'tan çıkmış bir evladımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Manavgat Belediyesi olarak, spora ve sporcuya her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. Yetenekli sporcularımızın başarıları, şehrimizin adını yüceltiyor ve bizleri daha da motive ediyor. Gençlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bekiz'in turnuvası performansı ve hazırlıklarına dair konuşan Antrenör Mustafa Sümer ise en iyi performansı sergileyeceklerine inandığını söyledi. Sümer, "Deniz, sadece teknik yetenekleriyle değil, aynı zamanda kararlılığı ve disipliniyle de öne çıkan bir sporcu. Şampiyonaya kadar geçirdiği antrenman ve mental hazırlık sürecinde, her zaman hedefine odaklandı ve azimle çalıştı. Önümüzdeki süreçte, Deniz'i Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edecek şekilde hazırlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kendisinin bu yeni mücadelesinde de en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgatlı Sporcu Deniz Bekiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgatlı Sporcu Deniz Bekiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
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