Manavgatlı Özel Sporculardan Atletizm İl Şampiyonası'nda Üstün Başarı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Muratpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen Atletizm İl Şampiyonası'nda üstün başarı gösterdi.

Atletizm İl Şampiyonası'nda mücadele eden Manavgatlı özel sporculardan Nazmi İşbilir, "Mental Erkekler" kategorisinde cirit ve disk atma branşlarında il birincisi olurken; Muharrem Ünal disk atmada il ikinciliği elde etti. "Mental Kadınlar" uzun atlama kategorisinde Merve Yavuztürk il birincisi, Burcu Karakuş ise il ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

"Mental Erkekler Uzun Atlama" kategorisinde Mustafa Emre Gümüştekin il birincisi olurken, otizm erkekler uzun atlama kategorisinde Kerem Aksoy il birinciliği kazandı. "Down Kadınlar Uzun Atlama" kategorisinde Nurşah Atça il birincisi olurken, otizm erkekler 200 metre koşuda Emre Şevik ve "Mental Erkekler" 200 metre koşuda Mustafa Yüzer il birinciliği elde etti."