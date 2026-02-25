Manchester'da Camiye Baltalı Saldırı - Son Dakika
Manchester'da Camiye Baltalı Saldırı

25.02.2026 16:02
Başbakan Starmer, Manchester Merkez Camisi'ne yapılan baltalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün akşam Manchester Merkez Camisi'nde baltalı bir saldırganın yakalanmasının ardından, "Toplumların korkusuz şekilde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün akşam Manchester Merkez Camisi'ne balta, bıçak ve çekiçle gelen iki kişiden birinin yakalanmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Olayın endişe verici olduğunu belirten Starmer, "Yaşananların Müslümanlar için, özellikle de barış ayı ramazanda endişe verici olduğunu biliyorum. Cami görevlileri ve acil servis çalışanlarına, olaya hızlı şekilde karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Starmer, camileri, Müslüman okulları ve Müslüman toplum merkezlerini korumak için 40 milyon sterlinlik bir güvenlik paketi açıkladıklarını hatırlatarak, "Toplumların korkusuz şekilde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da paylaşımında olaya ilişkin sürekli olarak bilgi aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dualarım ramazan ibadetini yaparken orada bulunanlarla birliktedir. Cami görevlilerine cesaretleri ve hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum."

Mahmood, Manchester Polisi'nin olayı incelediğinin altını çizerek, ülkede nefrete hiçbir zaman yer olmadığına ve olmayacağına işaret etti.

Dün akşam teravih namazı sırasında Manchester Merkez Camisi'ne giren iki şahıs şüpheli hareketleriyle cami görevlilerinin dikkatini çekmiş, şüphelilerden biri görevliler tarafından yakalanarak ayrı bir odaya götürülmüştü.

Şüphelilerin getirdiği büyük çantadan balta, üzeri aranan beyaz şüpheliden ise bıçak ve çekiç gibi saldırı silahları çıkmıştı.

Manchester Polisi, ikinci şüpheli olan siyahi erkeği bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

