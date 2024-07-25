Manchester Havalimanı'nda Polis Memuru Gözaltındaki Kişiye Tekme Attı - Son Dakika
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Manchester Havalimanı'nda Polis Memuru Gözaltındaki Kişiye Tekme Attı

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda gözaltına alındığı sırada yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polis memuru operasyonel görevlerden uzaklaştırıldı. Manchester Polis Teşkilatı, olayı incelemek üzere Bağımsız Polis Davranışları Ofisine taşıdı.

25.07.2024 00:07
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İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda gözaltına alındığı sırada yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polis memuru operasyonel görevlerden uzaklaştırıldı.

Manchester Polis Teşkilatından Başkomiser Yardımcısı Wasim Chaudhry, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun gözaltına alınan kişiye yerde yatarken tekme atmasının şoke edici olduğunu belirtti.

İnsanların endişelenmekte haklı olduğunu kaydeden Chaudhry, "Gözaltı sırasında böyle bir gücün kullanılması alışılmadık bir durum ve bunun yarattığı endişeyi anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Chaudhry, tepki çeken olayın Manchester Havalimanı otoparkında dün akşam yaşandığını, olay sırasında gözaltına alınmak istenen kişi ile beraberindekilerin 3 polise saldırdığını kaydetti. Olayda, bir kadın polisin burnunun kırıldığını belirten Chaudhry, 3 polisin de hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Chaudhry, görüntülerde yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polisin operasyonel görevlerden uzaklaştırıldığını, Manchester Polis Teşkilatının konuyu Bağımsız Polis Davranışları Ofisine taşıdığını ifade etti.

Olayda 4 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Chaudhry, iki kişinin polisin görevini yapmasını engellemek ve sağlık çalışanlarına saldırmak suçlamasıyla, diğer iki kişinin ise bu suçlara ilave olarak polise saldırmak suçlamasıyla gözaltında olduğunu belirtti.

Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması tepki çekti

Manchester Havalimanı'nda bir polisin, elleri yanda olacak şekilde yerde yüzükoyun yatan kişinin kafasını ve yüzünü defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler bugün sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Havalimanında çıkan arbede nedeniyle gözaltı işlemi uygulayan polisin elektroşok silahlarını da çektiği olayda gözaltına alınan kişiye polisin hem tekme attığı hem de ensesine dirseğiyle vurduğu görülmüştü.

Manchester Polisi, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, bir kişiyi gözaltına almak isteyen memurların saldırıya uğradığını, bunun üzerine 4 kişinin silahlı polislerce gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu polislerin silahlarının alınması riskiyle de karşı karşıya kaldığını açıklayan Manchester Polisi, Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından konunun incelendiğini duyurmuştu.

Gazeteci Alex Tiffin, güvenlik araması sırasında saldırgan olduğu belirtilen kişilerin annesinin polis tarafından itildiğini, olayın bu şekilde patlak verdiğini öne sürmüştü. Polis şiddetine maruz kalan kişilerin Müslüman olması nedeniyle İngiltere'deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişi tepki açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manchester Havalimanı'nda Polis Memuru Gözaltındaki Kişiye Tekme Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester Havalimanı'nda Polis Memuru Gözaltındaki Kişiye Tekme Attı - Son Dakika
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