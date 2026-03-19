Manevi Destekle İyileşme Süreci

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimince verilen destek, hastaların iyileşme sürecine pozitif katkı sağlarken, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının da motivasyonunu artırıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığınca SEAH ile Akyazı, Hendek, Geyve, Karasu, Adapazarı ilçe hastanelerinde manevi destek hizmeti veriliyor.

Sağlık hizmetlerinin bedensel tedavinin yanı sıra ruhsal ve manevi boyutlarıyla da ele alınması amacıyla hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına yönelik danışmanlık hizmetiyle kriz, hastalık, kayıp, yoğun bakım süreçleri ve belirsizlik dönemlerinde bireylerin manevi dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manevi danışmanlar, hasta odaları ve manevi destek birimi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gönüllülük esasına dayalı görüşmeler gerçekleştiriyor, manevi rehberlik hizmeti yürütüyor.

Sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olarak görülen manevi danışmanlıkla, sağlık çalışanlarına olumlu katkı sağlanıyor, hasta memnuniyeti artırılıyor, umut duygusu güçlendiriliyor, özellikle uzun süreli tedavi gören hasta ve yakınları üzerinde olumlu etkiler oluşturuluyor.

"Ona iyi gelecek sözleri seçip bu yolculuğa eşlik ediyoruz"

Manevi destek danışmanı Zeynep Merey, AA muhabirine, 10 yıldır Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığını söyledi.

Merey, 2015'te Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hizmetin Sakarya'da pilot il olarak başladığını anlatarak, "Manevi danışmanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen profesyonel destek hizmetidir. İhtiyaç duyan hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına destek veriyoruz. Bunu yaparken bizim dini ve manevi algılarımızdan öte danışanın maneviyatına göre bu desteği sağlıyoruz. Danışanı biraz dinledikten sonra ona iyi gelecek duyguları, iyi gelecek sözleri seçip onunla bu yolculuğa eşlik ediyoruz." diye konuştu.

SEAH'ta üç manevi danışmanlık ve rehberlik birimi görevlisi olarak aylık ortalama 200 görüşme yaptıkları bilgisini veren Merey, görüşmelerinin bazılarını hasta odalarında, bazılarını da manevi destek biriminde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Taburcu olduktan sonra da manevi destek talep eden hastaların ve hasta yakınlarının olduğunu aktaran Merey, "10 senedir bu hizmeti yürütüyoruz. Görüştüğümüz her hastanın hemen hemen tamamından çok olumlu geri dönüşler aldık. Amacımız, onların tedavi sürecine katkıda bulunup iyileşmelerini sağlayacak manevi desteği yerine getirmek. Dolayısıyla şu ana kadar hasta ve hasta yakınlarının hepsinden, görüşmelerimizin onlara iyi geldiğine dair istisnasız çok olumlu geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Merey, sağlık çalışanlarından da çok fazla danışanları olduğunu, yaşadıkları sıkıntılı süreçlerde destek olma açısından hastane personeliyle de bireysel veya toplu görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.

Manevi destek biriminde 6 yıldır çalışan Mahir Demir de dini ve manevi kaynaklardan yararlanarak hastaların içinde bulunduğu sıkıntıları gidermek için onlara eşlik ettiklerini dile getirdi.

Kaygı, korku, endişe gibi durumlarda hasta ve hasta yakınlarının yanında olduklarını belirten Demir, "Onlarla manevi birim odasında bireysel olarak görüşüyoruz. Bunun dışında hastanemizde yataklı serviste yatan hastalarımız, sorumlu hemşirelerden talep ederek manevi destek istiyor ve bizler de servislere hastalarımızın yanına çıkarak onların sıkıntılarına göre manevi destek veriyoruz." dedi.

"İşimize daha motive şekilde dört elle sarılıyoruz"

SEAH'ta tıbbi sekreter olarak görev yapan Merve Palaz ise manevi desteğin hastalar ve hastane çalışanları için çok değerli olduğunu söyledi.

Hastaların tedavi sürecinde sadece fiziksel değil, manevi olarak da desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Palaz, "Bu noktada manevi destek birimimizin yaptığı ziyaret ve sohbetler, hastalarımıza gerçekten moral oluyor. Çalışanlar olarak bizler de bu hizmetlerin hastalar üzerindeki olumlu etkilerini sıkça görüyoruz. Hastalarımızın kendilerini daha huzurlu ve güvende hissetmeleri tedavi süreçlerine de olumlu yansıyor. Bu nedenle hastanelerde manevi destek hizmetini çok kıymetli buluyorum." şeklinde konuştu.

Palaz, kendilerinin de sağlık çalışanları olarak zaman zaman sıkıntılı dönemlerden geçtiklerine işaret ederek, "Bu dönemlerde manevi destek biriminden faydalanıyoruz. Aldığımız hizmet sonrasında işimize daha motive şekilde dört elle sarılıyoruz." dedi.

SEAH Kalp Damar ve Beyin Cerrahi Bölümü sorumlu hemşiresi Burcu Adak da birimlerinde cerrahi operasyonlar sonrasında bazı hastalarda travma sonrası stres bozukluğu bulgularının ortaya çıktığını, bu gibi durumda manevi destek birimiyle iletişime geçtiklerini anlattı.

Yatağa bağımlı veya yarı bağımlı kalan hastaların cerrahi ve tedavi süreçlerinin dışında hemşirelik bakım uygulamaları, fizyoterapi, nütrisyon birimi, sosyal hizmetler, manevi destek ve evde sağlık olarak bütüncül yaklaşımla hizmet sunduklarını belirten Adak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manevi destek birimi, bu ekibin de önemli bir kolunu oluşturmaktadır. Hastalarımızın ruhsal ve manevi olarak kendilerini iyi hissetmesi, iyileşme süreci ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu vizyoner yaklaşımla tıbbi müdahalenin teknik süreci hastanın ruhsal direnciyle birleştirilerek hastalarımızın tam anlamıyla bir iyileşme ve yeniden hayata bağlanma yolculuğunu oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarımız da manevi destek biriminden hizmet almaktadır. Bu durum bizi de bir ekip olarak olumlu etkilemektedir."