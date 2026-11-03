Manisa Alaşehir'de 113 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de 113 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Manisa Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Baskında 113 gram sentetik uyuşturucu, 299 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Y.S'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese yapılan baskında 113 gram sentetik uyuşturucu, 299 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiAlaşehir3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Alaşehir'de 113 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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