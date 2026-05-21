CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Besim Dutlulu: CHP'nin İradesi Saray Koridorlarında Değil, Halkın Vicdanında Şekillenir

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan" adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa karşı olduklarını belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'daki CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte il başkanlığında olduklarını belirtti.

Dutlulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak partimizin İl Başkanlığında, İl Başkanımızla birlikteyiz. Partimizin iradesine, üyelerimizin kararına ve halkın değişim talebine karşı yapılmak istenen hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. 'Mutlak butlan' adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa karşı duruyor; Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi saray koridorlarında değil, örgütün ve halkın vicdanında şekillenir. Susmayacağız, geri adım atmayacağız."