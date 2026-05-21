CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Besim Dutlulu: CHP'nin İradesi Saray Koridorlarında Değil, Halkın Vicdanında Şekillenir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Besim Dutlulu: CHP'nin İradesi Saray Koridorlarında Değil, Halkın Vicdanında Şekillenir

21.05.2026 22:28  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararına karşı çıkarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan" adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa karşı olduklarını belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'daki CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte il başkanlığında olduklarını belirtti.

Dutlulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak partimizin İl Başkanlığında, İl Başkanımızla birlikteyiz. Partimizin iradesine, üyelerimizin kararına ve halkın değişim talebine karşı yapılmak istenen hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. 'Mutlak butlan' adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa karşı duruyor; Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi saray koridorlarında değil, örgütün ve halkın vicdanında şekillenir. Susmayacağız, geri adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Besim Dutlulu: CHP'nin İradesi Saray Koridorlarında Değil, Halkın Vicdanında Şekillenir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay’a ilk itirazımızı yaptık
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 23:47:53. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Besim Dutlulu: CHP'nin İradesi Saray Koridorlarında Değil, Halkın Vicdanında Şekillenir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.