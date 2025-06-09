Manisa Belediye Başkanı Zeyrek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa Belediye Başkanı Zeyrek Hayatını Kaybetti

Manisa Belediye Başkanı Zeyrek Hayatını Kaybetti
09.06.2025 18:29
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, havuzda elektrik akımına kapılarak vefat etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılan ve hastanede tedaviye alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -

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2) TEKİRDAĞ - İSTANBUL SAHİL YOLUNDA 52 BİN İLE 58 BİN ARASI ARAÇ GEÇİŞİ

Kurban Bayramı tatilinin son günü nedeniyle, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu sürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdür Vekili Emre Şen, Tekirdağ-İstanbul Sahil Yolu'nda yoğunluğun devam ettiğini belirterek, "Normal zamanlarda günlük ortalama 25-30 bin aracın kullandığı İstanbul yolunu bayram tatilinde günlük 51-58 bin aracın kullandığını görmekteyiz.

Sürücülerimizin yolda geçirdiği süreyi en aza indirmek için yolun en yoğun olan 40 kilometrelik bölümünü güzergahta ki 11 kamera ile canlı olarak izlemekteyiz. Trafiğin yoğunlaştığı zamanlar da bu yolda görevli 33 ekip, 122 personelimiz ile kırmız ışıkları bay pas ediyor ve sürücülerimizin trafikte geçirdiği süreyi azaltmayı hedefliyoruz. 40-45 dakika aralığındaki İstanbul sınırından Tekirdağ merkezine ulaşım bayram süresince sağlanabildi. Tersi istikamette ise 2 ve 3'üncü günde yoğun saatlerde bu sürenin 68-70 dakika olarak gerçekleştiğini gördük. İstanbul yolunda en sorunlu noktalar olarak Çorlu-Yenice kavşağı yoğun ana arterlerin ayrım ve kesişim noktası olması ve Yeniçiftlik kavşağı da mevcut plaj yoluna yerleşim yerinden ulaşmaya çalışan yaya trafiğinin fazlalığı nedeni ile karşımızda duruyor. Bu noktalarda trafik polislerimizin insanüstü bir fiziksel çaba göstererek araç geçişlerini en üst seviye de tuttuğunu kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa Belediye Başkanı Zeyrek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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