Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Desteği

02.02.2026 17:05  Güncelleme: 19:02
Manisa Büyükşehir Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen odunları yakacağa dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal destek faaliyetlerine katkı sağlıyor. Başkan Dutlulu, kış aylarında vatandaşların mağdur olmaması için imkanları seferber ettiklerini belirtti.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen odunları yakacağa dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından budanan ağaçlar, belediye şantiyelerinde kesilip çuvallanarak ekonomiye ve sosyal destek faaliyetlerine kazandırılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan yakacaklar, son olarak Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"Soğuk havalarda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Kış mevsimiyle birlikte sosyal desteklerin artırıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yardımların planlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Dutlulu, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kış aylarında hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik veriyoruz. Soğuk havalarda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Budama çalışmalarından elde ettiğimiz odunları değerlendirerek hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor hem de kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Birimlerimiz arasındaki koordinasyon ve muhtarlarımızın iş birliğiyle dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılan destekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal yardımlaşma çalışmalarından son derece memnunuz. Yardımlar düzenli olarak ulaşıyor. Biz de gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yakacak ve benzeri yardımları kendilerine teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyacı karşılanana kadar yanlarında oluyoruz. Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

