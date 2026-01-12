Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hizmet Araçlarında Canlı Yayın Dönemini Başlattı - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hizmet Araçlarında Canlı Yayın Dönemini Başlattı

12.01.2026 16:39  Güncelleme: 17:39
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Hizmet Aracım Nerede?' sistemiyle hizmet araçlarının konumunu ve çalışma süreçlerini anlık olarak izleme imkanı sunuyor. 20 araca yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlar, yapılan işin niteliğini de canlı olarak görebilecek.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şeffaf belediyecilik uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği "Hizmet Aracım Nerede?" sistemini kameralı takibe açtı. Vatandaşlar artık hizmet araçlarının anlık konumlarının yanı sıra çalışma anlarını da canlı olarak izleyebilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, teknolojiyi vatandaşın hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijital hizmet ağını genişleterek, belediye hizmet araçlarının faaliyetlerini vatandaşların denetimine sundu. "hizmetaraclari.manisa.bel.tr" adresi ve "Üzüm" mobil uygulaması üzerinden hizmete giren sistemle sahada görev yapan araçların çalışma süreçleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya başladı.

20 araçta kamera dönemi

Projenin ilk aşamasında yol yapım, kar küreme, itfaiye, ilaçlama ve süpürme hizmetlerinde kullanılan 20 araca kamera yerleştirildi. Araçların çalışma güzergahları, plaka bilgileri ve anlık konumları sistem üzerinden takip edilebilirken, yerleştirilen kameralar sayesinde yapılan işin niteliği de canlı olarak görüntülenebiliyor.

Yol durumunu görmek mümkün olacak

Sistemin en dikkati çeken özelliklerinden biri, vatandaşlara sağladığı bilgi akışı oldu. Manisalılar, evlerinden veya iş yerlerinden çıkmadan önce caddelerin genel durumuna ilişkin bilgi sahibi olabilecek. Özellikle pazar günü şehrin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı sırasında, kar küreme araçlarının görüntülerine erişilerek güzergahların açık olup olmadığı anlık olarak teyit edilebilecek.

Geçmişe dönük hizmet sorgulama

Platform, canlı takibin yanı sıra geçmişe dönük veri sunma özelliği de taşıyor. Vatandaşlar, kendi sokaklarından veya mahallelerinden daha önce hangi belediye aracının geçtiğini sistem üzerinden sorgulayabiliyor. Bu sayede belediye hizmetlerinin mahalle bazlı takibi kolaylaşıyor.

Belediye kaynaklarının etkin kullanımını ve hizmet süreçlerinde hesap verilebilirliği amaçlayan bu uygulama, vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde her yaştan vatandaşın kolayca kullanabildiği sistem, Manisa genelindeki hizmet araçlarının verimliliğini de artırmayı amaçlıyor.

"Vatandaşımız yapılan işi anlık görecek"

Projeye ilişkin açıklamalarda Dutlulu, teknolojiyi vatandaşın hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirtti. Dutlulu, "Belediye olarak temel gayemiz, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak ve bunu tam bir şeffaflık içinde yapmaktır. 'Hizmet Aracım Nerede?' uygulamamıza entegre ettiğimiz kamera sistemiyle vatandaşlarımızla aramızdaki mesafeleri dijital ortamda da kaldırıyoruz. Vatandaşımız, mahallesine gelen aracın plakasından, o an yürüttüğü çalışmaya kadar her detayı görebilecek. Amacımız sadece araç takibi değil, kaynaklarımızın ne kadar etkin kullanıldığını da hemşehrilerimize göstermektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

