Dutlulu: 30 Ağustos, Bağımsızlık Ruhunun Simgesi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos, askeri bir başarı olmasının yanı sıra özgür yaşama irademizin, vatan sevgimizin ve milletçe sahip çıktığımız bağımsızlık ruhunun simgesidir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 30 Ağustos Zafer Byaramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan büyük zafer, bir milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihimizin en büyük zaferlerinden biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos, askeri bir başarı olmasının yanı sıra özgür yaşama irademizin, vatan sevgimizin ve milletçe sahip çıktığımız bağımsızlık ruhunun simgesidir.

"BİZE DÜŞEN GÖREV, CUMHURİYETİMİZİ YARINLARA TAŞIMAKTIR"

Bu büyük zaferin ardından kurulan şanlı Cumhuriyetimiz, bizlere özgür, onurlu ve çağdaş bir gelecek emanet etmiştir. Bizlere düşen görev, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak ve cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımaktır.

Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla Manisa'mız için çalışıyor, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, çağdaş ve daha güzel bir kent için emek veriyoruz.

Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü kutlu olsun."