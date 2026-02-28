Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
28.02.2026 14:21  Güncelleme: 15:52
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (MANSİAD) düzenlediği iftar programında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Manisa’yı tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında zirveye taşımayı hedeflediklerini belirten Dutlulu, şehrin gelişimi için "ortak hareket" çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. MANSİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Başkan Dutlulu'nun yanı sıra; CHP Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf ve Tamer Akkal, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Başkanı Osman Kıvırcık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. MANSİAD Başkanı Abdullah Bilir, derneğin yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında davetlileri bilgilendirdi.

"Manisa'nın çıkarı için ortak hareket etmemiz lazım"

İftar programında konuşma yapan Başkan Dutlulu, "Ramazan akşamında sofralarınızı bizimle paylaştınız. Dernek başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. İhtiyaç sahiplerine destek oluyorsunuz, sivil toplum örgütlerine destek oluyorsunuz. Bu şekilde insanlara destek olduğunuz için Manisalı olarak, belediye başkanı olarak çok teşekkür ederim" dedi.

Manisa merkezde 3 belediye başkanı olduklarını ve en büyük amaçlarının Manisa'yı hem sanayi hem tarım hem ticaret hem de turizm alanında üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Dutlulu, "Kim olursa olsun, ortak hareket edelim, hep beraber çözüm bulalım. Şehri geliştirmek için bir arada olmamız lazım. Bizim kimseye karşı bir önyargımız yok. Manisa'nın çıkarı için ortak hareket etmemiz lazım. Sizlerin de daha iyi şartlar halinde iş yapabilmeniz için bize düşen ne varsa elimizden geleni yaparız. Önemli olan Manisa güzelleşsin. Kurumların ortak hareket etmesi, siyasilerin ortak hareket etmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Programda, MUOSB Başkanı Osman Kıvırcık, Belediye Başkanları Semih Balaban ve Hakan Şimşek ile Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf ve Tamer Akkal da birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

