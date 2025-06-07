Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
07.06.2025 10:19  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı
Haber Videosu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini korurken, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay, havuzun makine dairesinde meydana geldi.

(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasının üzerinden 10 saat geçti. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastane çevresinde bekleyiş sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zeyrek, dün gece saat 23.35 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek'i kalp masajı ve suni solunum uygulayarak hayata döndürmeye çalıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in kalbinin, yaklaşık 70 dakika süren müdahalenin ardından yeniden atması sağlandı. Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zeyrek'in hastaneye kaldırılması birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri, belediye başkanları, Zeyrek'in yakınları ve Manisalılar hastaneye geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, doktorlardan bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk açıklamasında Zeyrek'in kalbinin cihaz desteği olmadan çalışmaya başladığını belirten Özel, "Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti, ama Ferdi başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu, oluşmadı o bir süre sonra belli olacak" bilgisini verdi.

Özel, ikinci açıklamasında ise "Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Tabii tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken. Sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Kalp masajının yapılmadığı sürede vücudunun ne kadar kendini koruduğunu dualarla bekliyoruz, en iyisi olması için. Sağlık durumunu hocalar yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastanede bekleyiş sürerken, sağlık ekiplerinin Başkan Zeyrek'in durumunu yakından takip ettiği, gün içinde yeni bir açıklama yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, Hastane, Sağlık, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Başkanlar görüşecek Süper Lig devinden Uğurcan bombası Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
Minguzzi’nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
10:12
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Filenin Sultanları, Tayland’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’nde ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
15:38
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
15:36
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
15:18
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
15:06
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
14:16
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
13:55
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
13:52
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme
Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 11:59:29. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.