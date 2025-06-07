Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasının üzerinden 10 saat geçti. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastane çevresinde bekleyiş sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zeyrek, dün gece saat 23.35 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek'i kalp masajı ve suni solunum uygulayarak hayata döndürmeye çalıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in kalbinin, yaklaşık 70 dakika süren müdahalenin ardından yeniden atması sağlandı. Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zeyrek'in hastaneye kaldırılması birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri, belediye başkanları, Zeyrek'in yakınları ve Manisalılar hastaneye geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, doktorlardan bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk açıklamasında Zeyrek'in kalbinin cihaz desteği olmadan çalışmaya başladığını belirten Özel, "Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti, ama Ferdi başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu, oluşmadı o bir süre sonra belli olacak" bilgisini verdi.

Özel, ikinci açıklamasında ise "Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Tabii tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken. Sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Kalp masajının yapılmadığı sürede vücudunun ne kadar kendini koruduğunu dualarla bekliyoruz, en iyisi olması için. Sağlık durumunu hocalar yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastanede bekleyiş sürerken, sağlık ekiplerinin Başkan Zeyrek'in durumunu yakından takip ettiği, gün içinde yeni bir açıklama yapılabileceği belirtildi.