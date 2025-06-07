Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Yoğun Bakıma Alındı

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07.06.2025 13:14  Güncelleme: 13:28
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Yoğun Bakıma Alındı
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CHP Genel Başkan Yardımcıları hastanede Ferdi Zeyrek için dualar etti. Zeyrek, elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi ediliyor.

(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneye gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Erhan Adem, Ferdi Zeyrek'in mücadeleci ruhuyla bu durumu da atlatacağına inandıklarını dile getirdi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Hastane önünde yurttaşların bekleyişi sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Erhan Adem de hastaneye geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Duyduğumuzda inanamadık. Şu anda yoğun bakımda. En az 72 saatlik bir süreç var. Hem onun için hem de sevenler için kritik bir süreç. Hepimiz dua ediyoruz. Ferdi Başkan sadece belediye hizmetleri açısından değil, kişilik olarak da çok sevilen, sayılan, bizim partimizde de en parlak isimlerden birisi. Ben inanıyorum o mücadelesini burada da gösterecek ve sağlıkla aramızda olacak. Şu anda da hastanede beklemekteyiz. Manisa'da, İzmir'de herkes çok üzgün. Tüm dualarımız Ferdi Başkan için. Ferdi Başkan çok mücadeleci bir kardeşimiz. Burada da bu mücadeleyi gösterecek. Ailesi, bizler ona dualarımızla güç vereceğiz. Ama o hayatın her alanında olduğu gibi burada da o mücadelesiyle buradan da çıkacak" ifadelerini kullandı.

Erhan Adem: "Dualarını esirgemesinler"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de Zeyrek'e yönelik kamuoyundaki sevgiye işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ferdi Zeyrek hem Manisa halkı tarafından hem de Türk halkı tarafından çok sevilen, çok başarılı, ayrımcılık gözetmeksizin herkese dokunan, herkesle arkadaş canlısı olabilen bir kardeşimizdir. Böyle büyük bir olay yaşamak gerçekten bizi derinden sarstı. Durumu stabil şekilde devam ediyor, hastanede bekleyişimiz sürüyor. Tüm Türk halkından duadan başka bir şey istemiyoruz, dualarını esirgemesinler. Çok genç bir arkadaşımız. Gelecek vaat eden, ülke siyasetine gerçekten çok büyük hizmetler, katkı sunacak bir kardeşimiz. Bizler de dualarımızı esirgemiyoruz. Can, ciğer kardeşim çok güçlüdür, dirayetlidir. Uzun dakikalar sonra kalbinin çalışması bile bir mucizedir. Ben bunu atlatacağına ve tekrar hayatına dönüp çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğine yürekten inanıyorum. O güçlü, iradesi çok yüksek bir arkadaş. Bunu da başaracak. Çünkü çok zorluklar atlattı hayatı boyunca. Çok sevdiğim kardeşim bunu da atlatıp aramıza dönecek."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece saat 23.35 sularında evinin bahçesindeki havuzun motor dairesindeki arızayı kontrol etmeye çalışırken elektrik akımına kapılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süreli müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika

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