Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok çok üzgünüz. Kıymetli ailesinin, partimizin, Manisa'nın, Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sosyal medya hesabından, "Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik. Çok çok üzgünüz. Kıymetli ailesinin, partimizin, Manisa'nın, Türkiye'nin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.