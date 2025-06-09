Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Herkesin sevgisini kazanmış, yoksulun duasını almış, yolda kalmışın dermanı olmuş, çocukların yüzünü güldürmüş kardeşimiz Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Ferdi Başkan'ı daima gülümseyen yüzü, halka olan sevgisi ve kenti için durmadan çalışmasıyla hatırlayacak ve asla unutmayacağız. Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarstı ama biliyorum ki Ferdi Başkan'ın genç yaşta bıraktığı miras ve sevgi, sonsuza dek yaşayacak. Ailesi ve partimiz başta olmak üzere sevenlerine, Manisa halkına ve tüm ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Herkesin sevgisini kazanmış, yoksulun duasını almış, yolda kalmışın dermanı olmuş, çocukların yüzünü güldürmüş kardeşimiz Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Ferdi Başkan'ı daima gülümseyen yüzü, halka olan sevgisi ve kenti için durmadan çalışmasıyla hatırlayacak ve asla unutmayacağız. Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarstı ama biliyorum ki Ferdi Başkan'ın genç yaşta bıraktığı miras ve sevgi, sonsuza dek yaşayacak. Ailesi ve partimiz başta olmak üzere sevenlerine, Manisa halkına ve tüm ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."