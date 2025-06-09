Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Son 3 günde 85 milyonun duası ve evladı olan tarihi kentin genç mimarını, Manisa aşkıyla yanıp tutuşan sevgili Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik… Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Yılmaz'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Son 3 günde 85 milyonun duası ve evladı olan tarihi kentin genç mimarını, Manisa aşkıyla yanıp tutuşan sevgili Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik… Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz."