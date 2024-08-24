Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mersindere Mahallesi'nde temizlik çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mersindere Mahallesi'nde temizlik çalışmalarını inceledi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi'nde yapılan dere temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Zeyrek, mahalle sakinlerine temiz bir şekilde emanet edeceklerini belirtti.

24.08.2024 12:27  Güncelleme: 12:35
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalledeki dere yatağında başlatılan temizlik çalışmasını da yerinde inceleyen Zeyrek, "Mersindere Mahalle'mizin 40 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik dere yatağını temizliyoruz. Sizlere temiz bir şekilde emanet edeceğiz" dedi.

Başkan Zeyrek, Salihli programı kapsamında Mersindere Mahallesi'ni ziyaret etti. Zeyrek'e ziyaretinde, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün eşlik etti.

Muhtar Murat Yıldırım ve yurttaşlar tarafından mahalle girişinde büyük bir coşku ile karşılanan Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dere temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Mersindere Mahalle'mizin 40 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik dere yatağını temizliyoruz. Ardından derenin geçiş noktasında menfez imalatı yapacağız. Sizlere temiz bir şekilde emanet edeceğiz. Bu emanet, yarınlara emanet. Moloz dökeni, çöp atanı uyaracak, ilçe belediyesine, Büyükşehir Belediyesi'ne bildireceksiniz. Bir daha sorun yaşamamanız için buradayız."

Yıllardır Mersindere'nin ihmal edildiğini belirten Mahalle Muhtarı Murat Yıldırım, "Dere ıslah ve temizlik çalışması 40 yıldır yapılmadı. Daha önceki muhtarlarımız başvuru yapmasına rağmen hiçbir şekilde hizmet alınamamış. Muhtarlığı kazandıktan 20 gün sonra Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazdım. 10 gün içerisinde iletişime geçtik. Bugün Ferdi Başkan'ımın göreve gelmesiyle iş makineleri de çalışmaya başladı. Her şey için Ferdi Başkan'ıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mersindere Mahallesi\'nde temizlik çalışmalarını inceledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mersindere Mahallesi'nde temizlik çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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