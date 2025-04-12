Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Biz 31 Mart'ta Bir İsmi Değil Anlayışı Değiştirdik" - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Biz 31 Mart'ta Bir İsmi Değil Anlayışı Değiştirdik"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, “Her zaman söylüyorum, biz 31 Mart’ta bir ismi değil anlayışı değiştirdik, bir paradigmayı değiştirdik. Yönetimi vatandaşlarımızı da dahil ederek, onların istemediği bir hizmeti ya da uygulamayı yapmayacağız” dedi.

12.04.2025 12:43  Güncelleme: 13:55
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, "Her zaman söylüyorum, biz 31 Mart'ta bir ismi değil anlayışı değiştirdik, bir paradigmayı değiştirdik. Yönetimi vatandaşlarımızı da dahil ederek, onların istemediği bir hizmeti ya da uygulamayı yapmayacağız" dedi.

Aradan geçen bir yılda il genelinde birçok projeyi hayata geçiren Başkan Zeyrek yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarda şehrin ve vatandaşların acil ihtiyaçlarına öncelik veriyor.

Ulaşımda düzenleme

Zeyrek'in öncelikli projeleri arasında yer alan ulaşım alanında, bir yılda köklü düzenlemeler yapıldı. Şehir içi otobüs hatlarının yeniden düzenlenmesi ile kırsal mahallelerle kent merkezi arasındaki bağlantılar güçlendirildi. Kent merkezine ulaşım kolaylaştırıldı. Yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanabildiği 'Kırmızı Yol' uygulamasını sonlandıran Başkan Zeyrek, 'Yeşil Yol' uygulaması ile trafik akışında rahatlama sağladı. Şehir içindeki trafik yoğunluğunun azalması amacıyla tek yönlü kullanılabilen caddelerde, trafiğin çift yönlü akışa alınmasıyla sağlanan rahatlama vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

Özellikle günün belirli saatlerinde servis araçlarının da trafiğe katılımıyla birlikte artan araç yoğunluğu Cumhuriyet Kavşağı'nın tamamlanarak hizmete açılmasıyla çözüme ulaştırıldı. Malta bölgesinde yapımı tamamlanan "Malta Katlı Otopark" projesiyle birlikte de bölgenin yaşadığı otopark sıkıntısının çözümüne katkı sağladı. Yol çalışmaları kapsamında yapılan 164 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması ile de yol ve bağlantılar sağlanarak güvenli ve konforlu bir ulaşım için yatırım yapıldı.

Manisa- İzmir arası 100 TL

Vatandaşların Manisa-İzmir arasındaki ulaşımlarına da destek olan Zeyrek'in girişimleriyle ücret tarifesinin düşürülmesi sağlanarak vatandaşların bütçesine destek olundu. Firma ile yapılan görüşme sonucunda Manisa ile İzmir arasında her iki yönde de yetişkin ücretinin 100 TL, öğrenci ücretinin ise 80 TL olması kararlaştırıldı. Şehir içi ulaşımda da artık vatandaşların duraklarda beklemesini istemeyen Başkan Zeyrek, kooperatifler ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda kooperatiflere her ay 50 milyon lira destek sağlanarak hem otobüs seferleri hızlandırıldı hem de sefer sayılarında artış sağlanarak ulaşımda dönüşüme imza atıldı.

Şeffaflık ve dijital dönüşüm projeleri

Zeyrek, belediyenin ihalelerinin canlı yayınlanmasını sağlayan ihale sistemini de uygulamaya başladı. Tüm kamuoyuna açık olan ihalelerde şeffaflık ön plana alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı aylık harcamalar resmi internet sitesinde yayınlanarak, halkın bilgisine sunulmaya başlandı. Teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Zeyrek, "Manisa İçin" sloganıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'de teknolojik dönüşüm gerçekleştirdi. Çağın gerektirdiği teknolojik altyapı için yatırımlar yapan Zeyrek, özkaynaklar ile üretilen mobil uygulama ile belediye hizmetlerini cep telefonuna sığdırdı; vatandaşların birçok alandaki hizmetlere bir tık ile ulaşmasını sağladı.

Teknoloji, halk için kullanılıyor

Tüm belediye hizmetlerinin aynı başlık altında bulabileceği "Üzüm Süper App" uygulamasının yanı sıra olası afet durumlarına karşı hem ilgili birimleri hem de yakınlarını bilgilendirmesine olanak sağlayan "Manisa İçin Acil", vatandaşların otobüs duraklarının konumlarını, hat bilgilerini ve sefer saatlerini bulabilecekleri "Manisa İçin Ulaşım", Manisa'daki üreticiler için "Manisa İçin Tarım" uygulamaları, Alzheimer hastası yakınları bulunan vatandaşların, yakınlarının kaybolma riskine karşı nerede olduğunu anlık haber almak için geliştirilen "Ben Buradayım", Alt Yapı Yöneticisi Bilgi Sistemi (AYBİS) gibi 12 önemli projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi halk için kullanarak vatandaşların bir tık kadar yakınında olmayı sürdürüyor.

Manisa turizmi canlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Dış İlişkiler Dairesi bünyesinde Turizm Şube Müdürlüğü kurulmasının yanı sıra Spilyum turizm şirketin de hayata geçirdi. Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında yer alınırken, tarihin gün yüzüne çıkarılması ve dünya mirasına kazandırılması için Aigai ve Philadelphia kazılarına da destek sunuldu.

Zeyrek, 40 yıldır yenilenmeyen altyapı için de yatırımlar planladı. Su kesintileri, sel, taşkın gibi olumsuzluklara neden olan tüm sistemlerin yenilenmesine başlandı. Bunun yanında şehircilik anlamında önemli bir eksiklik olan altyapı haritası detaylı şekilde oluşturulmaya başlandı. Sayısal ortamda hazırlanan altyapı haritası ile hem sorunların azalması sağlanacak hem de sorunlara müdahaleler daha hızlı hale getirilecek. Kentsel dönüşüme de halk odaklı yaklaşımla bakan Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Manisa'yı her türlü doğal afete dayanıklı, sosyal dokuya uygun, çevreci bir anlayışla yeniden planlamayı hedefliyor.

Can dostların yanında

Her canlının yaşam hakkına saygı gösteren ve Manisa'da yaşayan her bireye eşit hizmet götürmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostları da unutmadı. Aradan geçen bir yılda Manisa'da hem hayvanların sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek sokak hayvanları için kısırlaştırma ve sahiplendirme seferberliği başlatıldı. Ücretsiz kısırlaştırmanın yanı sıra bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinden sahiplenilen her can dost için ilk altı boyunca mama desteği, ilk bir yıl aşı desteği, evcil hayvan bakım eğitimi, destek hattı gibi uygulamalar da hayata geçirildi. Ulaşımı güç olan ve nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerleri için ise Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (VETBÜS) hizmete alındı.

"Bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

Başkan Zeyrek, konuya ilişkin olarak, "Her zaman söylüyorum, biz 31 Mart'ta bir ismi değil anlayışı değiştirdik, bir paradigmayı değiştirdik. İlk günden itibaren adil, hakkaniyetli, şeffaf bir yönetim anlayışı ile şehrimizi yönetmeye söz verdik. Bunu da önümüzdeki görev süremiz boyunca gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yönetimi vatandaşlarımızı da dahil ederek, onların istemediği bir hizmeti ya da uygulamayı yapmayacağız. Halkla birlikte yönetim anlayışımızı, aynı şeffaflık ile sürdüreceğiz. Ortak akılla bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Yapılan tüm bu hizmetlere harcanan paralar vatandaşın ödediği vergilerden devletimizin bize emanet ettiği bütçelerle sağlanıyor. Biz halkın parasını halka harcayarak hizmet etmeye, çok sevdiğimiz Manisa'ya katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: 'Biz 31 Mart'ta Bir İsmi Değil Anlayışı Değiştirdik' - Son Dakika

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