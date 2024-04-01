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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 87,66 )

-Zeyrek'in öz geçmişi

Ferdi Zeyrek, 1977'de Manisa'da doğdu.

Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi.

Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kuran Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odasında başkanlık yapan, Manisa Akademik Odalar Birliğinde de görev alan Zeyrek, 2012-2014'te Manisaspor Yönetim Kuruluna seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis üyeliği ve İmar Komisyonu üyeliği yapan, CHP'nin Yunusemre ilçe örgütünde de İmar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan Zeyrek, daha sonra CHP Manisa İl Başkanlığına seçildi.

Ferdi Zeyrek, evli ve 3 çocuk babasıdır.