Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ceylan Gözaltına Alındı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, gözaltına alındı. Ceylan'ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından açıklama yapılmayan Ceylan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Ceylan'ın gözaltı gerekçesine ilişkin kendilerine de resmi bilgi ulaşmadığını söyledi.

Ceylan'ın gözaltına alınmasının belediye ile bağlantısı olmadığı ve aynı soruşturma kapsamında farklı illerden şüphelilerin de gözaltına alındığı iddia edildi.