Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 22 Bin Aileye Yardım Kolisi Desteği

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı kapsamında il genelinde tespit edilen 22 bin ihtiyaç sahibi aileye temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolisi ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan gıda kolileri, ekipler tarafından il genelindeki ailelere dağıtılıyor. Ramazan boyunca sürdürülecek desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına katkı sağlanması ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, "Kapısını çaldığımız her haneye sadece bir gıda kolisi değil, aynı zamanda dayanışmanın sıcaklığını götürüyoruz. Hemşehrilerimizin kendilerini yalnız hissetmediği bir Manisa için çalışıyoruz. Çünkü bu şehirde dayanışma her zaman vardı ve biz bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.