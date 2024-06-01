Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bal Üreticilerine Ana Arı Dağıtımı Yaptı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, bal üreticilerine yönelik destekleri kapsamında 27 arıcıya 270 ana arı teslim etti.

Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen ana arılar, yüzde 100 hibe ile arıcılık yapanlara teslim ediliyor. Daha önce 21 arıcıya 210 ana arının dağıtımı gerçekleştirilmişti. Bu destekle birlikte, hibe edilen ana arı sayısı 480'e çıktı.

Bal üreticileri çok mutlu

Bal üreticileri, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, destekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-İrfan Aldemir: "Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Somada arıcılık yapıyorum, 200 kovandan fazla arım var. Büyükşehir'in böyle bir ana arı dağıtımı olduğunu duyduk, geldik, gördük ve çok beğendik. Manisa'nın gerçekten böyle bir yere ihtiyacı vardı. Arı sütü, ana arı, ekipman ve bal satımının desteklenmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini bekliyoruz."

-Hamza Cınkı: "Ana arı katkıları için Büyükşehir'den çok memnunuz, teşekkür ederiz. Bu tarımsal desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Bu ıslah edilmiş arılar tarım için çok önemli. Arıcılık her tarafta olmalı, herkes bunu yapmalı. Tarımla uğraşan herkes arıcılık yaparsa bence çok güzel olur. Böylece daha çok insan sağlıklı, katkısız bal yiyebilir. Yapılan projelerden çok memnunuz, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz."

-Hüseyin Sarpaşar: "Kendim profesyonel arıcıyım. Hüseyin hocadan 2022 yılında eğitim aldım. Kendi çapımda arıcılık yapıyorum. İnanıyorum ki, buradan aldığım arılardan verim alacağım. Biz gerçekten bal üretiminde Hüseyin hocadan arı sütü üretiminde, ana arı üretiminde çok fazla fayda gördük. Ben çiftliğimde üretiyorum, geçen sene de bu sene de aldık. İnşallah devamını getiririz. Bu tesisler de arıcılar için büyük bir destek. Arıcılar için yeni bir ırk üretmişler, emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu tesisin gerçekten daha iyi olacağına inanıyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen ana arılar, il genelindeki arıcıların kovanlarında çalışarak bal veriminin artmasına katkı sağlayacak.